رئيس "البريد المصري" يستقبل وفدا من الدارسين بالخارج

استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وفد شبابي من الدارسين بالخارج المتواجدين فى مصر حاليا، وذلك خلال جولتهم في القرية الذكية، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتطوير المؤسسي نيابة عن السفيرة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة القومية للبريد بشباب مصر الواعد قادة المستقبل الذي نتطلع ان يساهم ويشارك في بناء مصر لتصبح في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل.

واستعرض "فاروق"، تاريخ البريد وتطوره منذ نشأته في عام 1865 مرورًا بمراحل التطور التي حولت البريد المصري من مجرد موصل للرسائل، إلى أن أصبح مركز خدمات بريدية متكامل، يتم من خلاله تقديم كل خدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية للمواطنين بكفاءة عالية، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما تضمن اللقاء، قيام شباب الدارسين بجولة داخل متحف البريد بالقرية الذكية، لإطلاعهم على المقتنيات الفرعونية والتاريخية، التي توثق مراحل تطور البريد على مر العصور، بالاضافة إلى عرض فيلم تسجيلي، يحكي تاريخ البريد ومقتنيات المتحف.

وأشاد الدكتور شريف فاروق، بمهارات وجهود العاملين وحسن التخطيط والإدارة على كل المستويات، حققت هيئة البريد العديد من الانجازات، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائماً الي رفع مستوى آداء كل الخدمات والعمليات التشغيلية، على مستوى الجمهورية، باستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية.