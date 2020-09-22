طرق جديدة لسداد المصروفات الدراسية منها مكاتب البريد.. اعرف العناوين

خلال فترة قصيرة تعود المدارس من جديد، ويبدأ معها الكثير من الروتين السنوي، ومنها سداد المصروفات الدراسية ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وقيام الحكومة بعدد من الإجراءات التي تحمي أولياء الأمور من التجمع لحمايتهم من الوباء.

طرق سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

وسيتم توجيه أولياء الأمور لدفع مصروفات العام الدراسي الجديد من خلال طريقتين، وهما:

-حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

2- مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

وتستعرض "الوطن" عناوين مكاتب البريد التي يمكن للطلاب تسديد المصروفات المدرسية من خلال صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها في السطور التالية.

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

مكتب بريد باب البحر

العنوان: 31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

مكتب بريد شبرا مصر

العنوان: 81 شارع شبرا.

مكتب بريد غمرة

العنوان: 4 شارع ميدان الظاهر.

مكتب بريد خالد بن الوليد

العنوان: ميدان الجرن، الشرابية.

مكتب بريد أكاديمية البحث العلمي

العنوان: شارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.

مكتب بريد سراي القبة

العنوان: 89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

مكتب بريد المرج أول

العنوان: شارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي، المرج.

مكتب بريد حلمية الزيتون

العنوان: 17 شارع الكمال، حلمية الزيتون.

مكتب بريد الحي السابع

العنوان: عمارة 69 مساكن عثمان، مدينة نصر.

مكتب بريد المعادي

العنوان: شارع 9، المعادي.

مكتب بريد منشية الصدر

العنوان: 198 شارع ترعة الجبل، حدائق القبة.

مكتب بريد الأزبكية

العنوان: مبنى مركز الحركة، رمسيس.

مكتب بريد السيدة عائشة

العنوان: 2 زقاق أبي البقاء، السيدة عائشة.

مكتب بريد القاهرة الرئيسي

العنوان: 1 شارع عبدالخالق ثروت، ميدان العتبة.

مكتب بريد باب اللوق

العنوان: 21 ميدان الفلكي، شارع الأزهار، باب اللوق.

مكتب بريد مجلس الشعب

العنوان: شارع مجلس الشعب.

مكتب بريد العباسية

العنوان: 5 شارع سليم عبده، ميدان عبده باشا، العباسية.

مكتب بريد محمد فريد

العنوان: 1 شارع محمد فريد، القاهرة.

مكتب بريد جاردن سيتي

العنوان: مبنى مجمع التحرير.

مكتب بريد رمسيس

العنوان: 57 شارع رمسيس، الأزبكية.

مكتب بريد الفجالة

العنوان: 11 شارع سراج الدين ، الأزبكية.

مكتب بريد الحي العاشر

العنوان: 14 شارع مهدي عرفة، برج الروضة، الحي العاشر.

مكتب بريد العباسية ثان

العنوان: 2 شارع السرايات، ميدان عبده باشا.

مكتب بريد نادي القاهرة الرياضي

العنوان: ميدان أحمد ماهر، القاهرة.

مكتب بريد نقابة الصحفيين

العنوان: شارع عبدالخالق، مبنى نقابة الصحفيين، الأزبكية.

مكتب بريد منيل الروضة

العنوان: 9 شارع قصر المنيل، منيل الروضة.

مكتب بريد المتحف المصري

العنوان: مبنى المتحف المصري، ميدان التحرير.

مكتب بريد باب الشعرية

العنوان: 178 شارع الجيش، باب الشعرية.

مكتب بريد الزمالك

العنوان: 3 شارع البرازيل، الزمالك.

مكتب بريد قصر العيني

العنوان: 71 شارع قصر العيني.

مكتب بريد الزمالك

العنوان: 3 شارع شجرة الدر، الزمالك.

مكتب بريد المقطم

العنوان: ميدان النافورة، مدينة المقطم.

مكتب بريد الألفي

العنوان: 1 شارع الألفي، وسط القاهرة.

مكتب بريد المقطم

العنوان: مساكن أطلس بلوك 9 م، 1 شقة، المقطم.

مكتب بريد عابدين

العنوان: شارع الشيخ ريحان، عابدين.

مكتب بريد السيدة زينب

العنوان: 194 شارع بورسعيد، السيدة زينب.

مكتب بريد حدائق القبة

العنوان: 133 شارع مصر والسودان.

مكتب بريد الحلمية الجديدة

العنوان: 25 شارع مراد، الحلمية الجديدة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة

مكتب بريد جامعة القاهرة

العنوان: شارع بين السرايات، جامعة القاهرة، الجيزة.

مكتب بريد بولاق الدكرور

العنوان: محطة سكك حديد، بولاق الدكرور.

مكتب بريد الدقي

العنوان: مبنى الإصلاح الزراعي، الدقي.

مكتب بريد الأورمان

العنوان: 2 شارع ابن كثير، الجيزة.

مكتب بريد المنيب

العنوان: شارع المجزر الآلي، المنيب.

مكتب بريد سنترال الأهرام

العنوان: شارع سنترال الهرم.

مكتب بريد الطالبية

العنوان: 10 شارع سويلم، الطالبية.

مكتب بريد الأهرام

العنوان: آخر شارع الهرم، فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية

العنوان: 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

مكتب بريد الكوم الأخضر

العنوان: شارع جاد الله بجوار المسجد، الجيزة.

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان

العنوان: قرية الحرانية، أبو النمرس، الجيزة.

مكتب بريد القرية الذكية

العنوان: أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس

العنوان: داخل مدينة الفردوس، 6 أكتوبر.

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر

العنوان: الحي الثالث، 6 أكتوبر.

مكتب بريد حي الشباب

العنوان: عمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

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