استقرار الدولار وأعلى سعر له شراء بـ15.71 جنيه في 19 بنكا

شهد سعر الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه، في عدد كبير من البنوك، في بداية التعاملات اليومية.

وسجّل 19 بنكًا اليوم الثلاثاء، أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، وهي بنوك "كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، وhsbc، وقطر الوطني"، ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع في هذه البنوك، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

فيما سجّلت بنوك "مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي"، الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء.