سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 25 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك مصر والبنك التجاري الدولي كالتالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 25 سبتمبر كالتالي:

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 18.24 جنيه للشراء مقابل 18.45 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء مقابل 4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 19.92 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 19.92 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، كما سجل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء مقابل 4.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، مع بداية تعاملات صباح أمس الخميس، لكنه ارتفع، بشكل طفيف مع نهاية تعاملات أول أمس الأربعاء بالبنوك، حيث سجل في ختام التعاملات 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وسجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار الثلاثاء السابق، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة، وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى على الإطلاق.