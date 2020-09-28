استبعاد 63 مرشحا على مقاعد فردية و3 قوائم في الشرقية 

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية بمحافظة الشرقية، استبعاد 63 مرشحا من ضمن 300 مرشح تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة تلقي طلبات الانتخابات ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، كما جرى استبعاد 3 قوائم وقبول أوراق قائمتي الوطنية من أجل مصر وأبناء مصر.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بالمحافظة، والتي تضم 21 مقعدًا، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرين يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبوكبير، وتشمل مركزي أبوكبير وههيا، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبوحماد، وتشمل مركز أبوحماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسينية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.