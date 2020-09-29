القومية للأنفاق: غلق شارع الهرم جزئيا خلال حفر خط المترو الرابع قريبا

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إغلاق شارع الهرم جزئيًا قريبًا تزامنًا مع بدء أعمال حفر الخط الرابع للمترو بشارع الهرم "الجيزة - حدائق الأشجار"، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ غلق حارة ونصف فقط في كل اتجاه، وسيتمّ ترك حارة ونصف من الشارع، مع إجراء تحويلات مرورية لشارع فيصل أو ترسا في المناطق التي يضيق فيها شارع الهرم أو ذات الكثافة العالية، مثلما سيحدث في منطقتي المطبعة والعريش، وذلك بالاشتراك مع المحافظة وإدارات المرور.

تحويلات مرورية لـ"فيصل وترسا"

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنَّ هناك تنسيق كامل مع محافظة الجيزة ومرور الجيزة، لوضع الحلول والسيناريوهات البديلة عقب بدء تنفيذ أعمال حفر مترو شارع الهرم، مؤكّدًا أنَّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعمل على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، موضحًا أنَّ الخط الرابع للمترو تكلفته الإجمالية 70 مليار جنيه.

ومن جهته، أكّد اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنَّ أعمال حفر مترو الهرم ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو التي تمر بشارع الهرم، ستمتد بطول 19 كم، وتشمل 17 محطة، بتكلفة 70 مليار جنيه سيمول الجانب الياباني منها مبلغ 1.2 مليار دولار في صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، موضحًا أنَّه من المقرر أنَّ يربط الخط الرابع للمترو مدينة 6 أكتوبر بمنطقة وسط البلد ثم شارع الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

وأضاف "والي"، لـ"الوطن"، أنَّه سيتمّ تنفيذ مترو الهرم على مرحلتين وهما المرحلة الأولى التي تمتد من حدود "أكتوبر - ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح عمرو بن العاص"، وتشمل 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأشار إلى أنَّ المرحلة الثانية "عمرو بن العاص - مدينة نصر- القاهرة الجديدة"، فيبلغ طولها 23 كم، وتشتمل على 20 محطة وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق "الطريق الدائري - وشمال مصر السويس" الصحراوي.