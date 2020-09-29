نيابة منيا القمح تأمر بتشريح جثة شاب قتله ابن عمه برصاصة في الرأس

قررت نيابة مركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد ابن عمه، بعدما أطلق عليه عدداً من الأعيرة النارية، بسبب خلافات عائلية.

وبالفعل نقلت الجهات المعنية جثة المجني عليه، قبل قليل، من مستشفى منيا القمح المركزي إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، لإجراء التشريح اللازم لتحديد سبب الوفاة.

وتعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطار من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب يُدعى "م. م."، 26 سنة، وشهرته "حلمسة"، مقيم بمنطقة مساكن "اللاسلكي"، في مدينة منيا القمح، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، على يد ابن عمه.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد فؤاد، إلى محل البلاغ، لإجراء التحقيقات والمعاينات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ح. س. ع."، 36 سنة، سائق، حيث أطلق الأعيرة النارية من سلاح ناري بحوزته تجاه المجني عليه، أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الرأس.

وتبين من التحريات وقوع الحادثة على إثر خلافات عائلية بين أسرة المتهم والمجني عليه، تجددت مساء أمس، وتطورت إلى وقوع مشاجرة بين الأسرتين، وعلى إثر ذلك قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه ابن عمه، فأرداه قتيلاً في الحال.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وقررت استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، واستدعاء الشهود لسماع أٌقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.