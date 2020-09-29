شيراتون وألماظة.. تعرف على مناطق قطع المياه في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنّه نظرًا لفصل التيار الكهربائي عن الكابل الرئيسي المغذي لمحطة مياه مسطرد، إضافة لتغيير المحابس الرئيسية بالمحطة، تنقطع المياه عن مناطق الشيراتون ومنشية البكري وألماظة وأرض الجولف، أسما فهمي، عمارات المدفعية، بعض مناطق مصر الجديدة، بعض مناطق الزيتون، بعض مناطق عين شمس، الواحة، الكيلو 4.5، صقر قريش، الحي العاشر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنّها تبذل قصاري جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، فضلا عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت من قبل قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30- 9- 2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020، وذلك في ظل تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم التي تعيق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا، والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.