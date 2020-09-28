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محمود مسلم

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة الأربعاء

كتب:

سلامة عامر
10:57 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
قطع المياة "ارشيف"

قطع المياة "ارشيف"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30- 9- 2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020.

ويأتي قطع المياه في ظل قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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