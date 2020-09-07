محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات منطقة الهضبة بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ، اليوم، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جاري رفع كفاءة ورصف شارع البحر الذي يضم عدد من المنشآت السكنية والسياحية، وجاري تنفيذ ممشى لكورنيش البحر، لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أن ممشى كورنيش البحر ليس للسياحة فقط ولكن سيجري فتحه أمام المواطنين، بالإضافة إلى عدد من المتنزهات والاستراحات والمشايات الحضارية، ومن المتوقع الإنتهاء من هذه الأعمال خلال فترة وجيزة لتكون جاهزة للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المقبل.