فيديو.. "إيد المصريين" على قفا الإخوان: من مكتب الإرشاد إلى بهجت صابر

دخلت جماعة الإخوان الإرهابية، في عداء صريح من الشعب المصري، بممارسة العنف والتحريض على الفوضى وارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، في المقابل عبر المصريون عن رفضهم للإخوان بداية من ثورة 30 يونيو التي وضعت مشهد النهاية للجماعة، مروراً بإعلان دعم الدولة وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في صناديق الانتخاب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدى المواطنون عليها لدعوات لجان الإخوان المحرضة.

لكن مواقف الشعب المصري ضد الجماعة، لم تتوقف عن هتافهم الشهير "يسقط يسقط حكم المرشد" في 30 يونيو 2013، ولا المظاهرات المواجهة للإعلان الدستوري للإخوان في 2012، لكنها امتدت إلى أكثر من ذلك، حيث تكررت العديد من الوقائع التي عبر فيها المصريون عن رفضهم للجماعة وقياداتها، وكان مشاهد "القفا" المتكررة شكلاً من أشكال رفض المصريين للجماعة، وآخرها واقعة الإرهابي بهجت صابر.

ضرب الإرهابي بهجت صابر بالقفا على الهواء

تعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء، وذلك خلال بث مباشر، حيث كان الإرهابي بهجت صابر يتناول طعامه وهو يتحدث مباشرة على الهواء حتى غافله أحد الشباب الذي ظّل يقترب منه وضربه بـ"القفا" ثم فرّ مسرعا من المكان، وبعدها حاول "صابر" اللحاق به، قبل أن يعود مرة أخرى للبث المباشر.

واقعة بهجت صابر أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من رواد فيسبوك وتويتر عن فرحتهم بمشهد "القفا"، والذي لم يكن الأول من نوعه.

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"قفا وشلوتين" للإرهابي المغير أمام وزارة الثقافة

في 2013 كانت هناك مشهد "قفا" شهير، حيث رشق معتصمو وزارة الثقافة أحمد المغير بالأحذية، فور وصوله إلى مقر الاعتصام، وفر المغير هاربًا، وكان المغير قد دعا إلى اللجوء إلى ما وصفه بـ"الحل الثوري" لفض اعتصام وزارة الثقافة المعترض على سياسات حكم الإخوان، لكن فور وصور المغير وأنصاره ردده معتصمو الثقافة هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، واصفين المغير ومن معه بـ"خرفان الجماعة".

وخلال وجود المغير، الإرهابي الإخواني، قامت إحدى المتظاهرات بضربه بـ"القفا" في مشهد تم تصويره وانتشر على نطاق واسع ولقى ردود فعل مرحبة بين المصريين الرافضين لحكم الجماعة الإرهابية.

"قفا وقلم" جزاء المستشار الإعلامي السابق للإخوان

وفي واقعة أخرى، تعرض ابنا قياديين من جماعة الإخوان للضرب في تركيا على يد مواطن مصري، وكشف أشرف بدر، ابن بدر محمد بدر، القيادي الإخواني والمستشار الإعلامي السابق لمرشد الجماعة الإرهابية أنّه تعرض للضرب من مواطن تركي خلال استقلاله إحدى المواصلات العامة في مدينة إسطنبول.

وروى "أشرف" الواقعة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً إنَّه كان يستقل إحدى وسائل المواصلات العامة مع شقيقه في طريق عودتهما لمقر سكنهما، وقبل نزولهما بدقائق، تفاجأ بمواطن يقترب منه ثم فاجأه بـ"القفا".

أشهر "قفا" أمام مكتب الإرشاد

الواقعة الأشهر كانت في أحداث مكتب الارشاد، في 2013، عندما تعرض أحد أعضاء الإخوان للضرب بالقفا على يد سيدة مصرية، احتجاجا على أعمال العنف التي مارسها أعضاء التنظيم ضد المتظاهرين المصريين الرافضين لحكم المرشد.

أستاذ علوم سياسية: "القفا" أسلوب احتاجاجي ضد ممارسات الجماعة الإرهابية

وقائع "القفا" التي تعرض لها قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، جاءت جزءاً من أشكال رفض المصريين لحكم الجماعات وممارسات العنف، وهو الأمر الذي أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي أكد أن تلك المشاهد تأتي كجزء من حالة رفض عامة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "بدرالدين" لـ"الوطن" أن كل "قفا" تلقته الجماعة سواء سياسيا أو مشهد حقيقي لأحد عناصر الجماعة على الأرض، يأتي ردا على ممارسات العنف والإرهاب، إضافة إلى ترسانة الشائعات التي تطلقها الجماعة وقنواتها المحرضة ضد مصر والمصريين، متابعاً: "ده أسلوب احتجاجي على ما اقترفته الجماعة في حق مصر".