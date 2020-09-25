وزارة الشباب تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه وأرباح سنوية

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

وظائف إحدى شركات صناعة النشا والجلوكوز

الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة

1- مهندسين ميكانيكا باور (مهندس صيانة ميكانيكا

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة (ميكانيكا باور).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة بالمصانع.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

المميزات والحقوق

- المرتب قابل للتفاوض.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات.

- أرباح سنوية للعاملين.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا وتأمينا اجتماعيا.

2- مهندسين كهرباء باور

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة (كهرباء باور).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة بالمصانع.

- أن يكون الحد الاقصى للسن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

المميزات والحقوق

- تعطي الشركة للعاملين مرتبا قابلا للتفاوض.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة في الاسبوع.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات.

- تعطي الشركة للعاملين أرباحا سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينا طبيا وتأمينا اجتماعيا.

3- مهندسي تخطيط وصيانة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة (ميكانيكا باور- كهرباء باور - ميكاترونس).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة بالمصانع.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

المميزات والحقوق

- المرتب قابل للتفاوض.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين أرباحا سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا وتأمينا اجتماعيا.

4- فني سلامة وصحة مهنية

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة (ميكانيكا باور- كهرباء باور - ميكاترونس).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة بالمصانع.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

المميزات والحقوق

- المرتب قابل للتفاوض.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات وأرباحا سنوية.

- تعطي الشركة للعاملين تأمينا طبيا وتأمينا اجتماعيا.

وظائف إحدى شركات الأساس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال خريج تجارة قسم محاسبة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تبدأ من عام في المحاسبة بالفروع.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 37 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

المميزات والحقوق

- المرتب يبدأ من 5000 إلى 6000 جنيه شهريا.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات عمل يومية.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

وظائف إحدى شركات صناعة الأغذية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل لا يقل عن إعدادية.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- لا بد من توافر رخصة قيادة دراجة بخارية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 42 عاما.

الحقوق والمزايا

- في حالة أن الدراجة ملك مندوب التوصيل 1500 + 7.5 جنيه على الأوردر، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات.

- فى حالة أن الدراجة ملك الشركة 2300 + 8 جنيهات على الأوردر من بعد الأوردر.

- تعطي الشركة للعاملين من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات.

- توفر الشركة دراجة بخارية للعاملين.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

وظائف إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط وعال لكل الوظائف.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس المجال.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون المتقدمون للوظائف من المغتربين من المقيمين بالصعيد.

الحقوق والمزايا

- يتم تحديد المرتب بحسب الخبرة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

وظائف إحدى شركات الإعلانات

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 26 عاما.

الحقوق والمزايا

- يصل المرتب إلى 2300 جنيه.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

- توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات بالإضافة إلى مكافأة سنوية.