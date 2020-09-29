قطع المياه عن شيراتون ومصر الجديدة وعين شمس والزيتون بسبب عطل كهربائي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "الشيراتون – منشية البكري – ألماظة - أرض الجولف – أسما فهمي – عمارات المدفعية – بعض مناطق مصر الجديدة – بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس – الواحة – الكيلو 4.5 – صقر قريش – الحي العاشر" وذلك نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد، إضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة.

وتأسف شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها لاعادة المياه للمناطق المتأثرة، معلنة تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة الأربعاء

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "حي بولاق الدكرور – أرض اللواء" لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء غدا الأربعاء حتى السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

كما يأتي قطع المياه في ظل تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ودبرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.