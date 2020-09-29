6 فعاليات لتعريف شباب الدارسين بالخارج على مصر: آخرها زيارة قصر عابدين

نظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عدة فعاليات لوفد من شباب الدارسين في الخارج المتواجدين بمصر حاليًا، وذلك لربطهم بوطنهم الأم، والتي يغلب عليها الطابع الوطني، وآخرها زيارة قصر عابدين الأثري بوسط القاهرة، وشملت الجولة أروقة القصر مع تقديم شرح واف عن تاريخ كل غرفه وقاعاته ومقتنياته الأثرية النادرة التي تم جمعها من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن طرازه المعماري الفريد، الذي يحاكي في تصميمه قصر فرساي الشهير في فرنسا.

وشملت الفعاليات 6 أماكن سياحية وتعليمية وأمنية لهم، ويرصد التقرير التالي هذه الأماكن:

العاصمة الادارية الجديدة

نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شباب المصريين بالخارج، لرؤية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وما تمّ إنجازه من عمليات بناء وتطوير في هذا المشروع العملاق، الذي وفر آلاف فرص العمل للشباب والشركات المدنية، حيث تعد زيارة العاصمة الإدارية ردا على الشائعات التي يروّج لها البعض بالخارج وتساعد أبناءنا الدارسين في مواجهة هذه الأفكار المغلوطة، وتأكيد أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها كل فئات المجتمع المصري وتعمل من أجل الجميع.

جامعة الجلالة

زار 50 طالبا من أبناء مصر الدارسين بالخارج جامعة الجلالة، جرى خلالها تعريفهم بجهود الدولة البيئية، والتعريف بكنوز مصر الطبيعية في ربوع البلاد.

- تعريف شباب الدارسين بما تضمه مصر من كنوز فريدة من محميات طبيعية وأماكن خلابة.

- يهدف زيارة شباب الدارسين في الخارج إلى رحلة لإحدى المحميات الطبيعية التي تتميز بها مصر، لتعريف الشباب بطبيعة مصر ومناخها الرائع.

- زيارة المحميات الطبيعية يعد خطوة لا تقل أهمية عن زيارة معالم مصر السياحية، لما يتخلل ذلك من التعريف بما تمتاز به مصر، والتحولات التاريخية التي شهدتها الجغرافيا المصرية، والترويج السياحي لتلك المقاصد.

قصر البارون

كما تمّ تنظيم زيارة لقصر البارون، لمشاهدة التماثيل والقطع الأثرية النادرة، واستمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ القصر، وشاهدوا فيلما تسجيليا يتناول الأحداث التاريخية، والشخصيات الرئيسية التي أسست ضاحية مصر الجديدة، إضافة إلى حقائق علمية عن القصر وتاريخ مدينة الشمس "هليوبوليس".

وجرى تنظيم زيارة للمحميات الطبيعية أيضًا، في خطوة لا تقل أهمية عن زيارة معالم مصر السياحية، لما يتخلل ذلك من التعريف بما تمتاز به مصر، والتحولات التاريخية التي شهدتها الجغرافيا المصرية، والترويج السياحي لتلك المقاصد من جانب الدارسين بالخارج بين زملائهم من الدارسين بالجامعات المختلفة.

وزار وفد شباب المصريين بالخارج كذلك، أطفال منطقة روضة السيدة، عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بالحديقة الثقافية لحى السيدة زينب، بحضور 100 طفل في الورش القائمة من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كورشة حكي "عربية الحواديت"، وورشة رسم وتلويين، وورشة صلصال، في مجموعات تتضمن كل مجموعة 10 أطفال.

قصر عابدين

كما جرى جولة تنظيم شملت أروقة القصر مع تقديم شرح واف عن تاريخ كل غرفه وقاعاته ومقتنياته الأثرية النادرة التي تمّ جمعها من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن طرازه المعماري الفريد، الذي يحاكي في تصميمه قصر فرساي الشهير في فرنسا.