وفد سويسري يدرس إنتاج الطاقة المتجددة بمحطة معالجة صرف تزمنت ببني سويف

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بعثة الوفد السويسرى التى تقوم بدراسة إنتاج الطاقة المتجددة من محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تُعد الزيارة الأولى للبعثة ضمن مهام إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة من محطة معالجة الصرف الصحي "تزمنت الشرقية" بمحافظة بني سويف.

وأوضح أنَّ الاجتماع تناول الهدف من الدراسة، وكيفية إدارة الحمأة بشكل مستدام، واستغلالها في إنتاج الوقود الحيوي لتشغيل المحطة، وكذا إعادة استخدام الحمأة والتخلص منها بشكل اّمن، كما تهدف الدراسة إلى زيادة إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، من خلال إعادة استخدام الحمأة وإنتاج الوقود الحيوي.

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أنَّ الطاقة المتجددة توفر 60% من إجمالي الطاقة المُستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحي، موضحاً أنَّ وزارة الإسكان بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين.

وأضاف أنَّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الصرف الصحي خاصة في محافظات صعيد مصر، لتوفير بيئة صحية للمواطن المصرى، كما تشجع مشاركة القطاع الخاص فى التشغيل والصيانة لتعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالقطاع، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تسعى للتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، وهناك لجنة علمية عليا للمياه من أجل دراسة جميع التكنولوجيات الجديدة التي تستخدم فى تنقية مياه الشرب، أو معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة الاستخدام الآمن لها.