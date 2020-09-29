حفل موسيقي لـ"نور بروجيكت" لأول مرة على مسرح أوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً موسيقياً لفريق "نور بروجكت"، بقيادة عازف "الساكسفون" المصري المعروف، نور عاشور، مؤسس الفريق الذي يحمل اسمه، وذلك لأول مرة على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء يوم 23 أكتوبر المقبل.

ويقدم الفريق باقة متميزة من المقطوعات الموسيقية الخاصة به، والتي اشتهر بتقديمها في عدد من الحفلات الفنية الناجحة، بالإضافة إلى فواصل غنائية يتميز فيها صوت "الساكسفون"، منها "نص الطريق، وبفتكرك بعيدة، واسكندرية، ومفتاح الفرج، وإيريني، وحزين، وحلوة حلاوة، واحفظ السر، وهيصوا صقفوا".

وسبق لفريق "نور بروجيكت"، أو "مشروع نور"، تقديم العديد من الحفلات على مسرح "ساقية الصاوي"، وفي عدد من الجامعات المصرية، وعمل "عاشور" عازفاً مع مجموعة من كبار المطربين، أبرزهم محمد منير "الكينج"، كما شارك فى العديد من المهرجانات الموسيقية، من ضمنها مهرجان SOS للموسيقى.

وعقدت وزيرة الثقافة، الدكتورة ايناس عبد الدايم، اجتماعاً مؤخراً مع كل من الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وخلال الاجتماع، أكدت "عبد الدايم" أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وسيلة فاعلة للحفاظ على الهوية، وأحد الأنشطة الهامة التي تنظمها وزارة الثقافة، لإعادة إحياء التراث الفني العربي، واعتبرت أن فعاليات المهرجان تأتي في إطار جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء باستئناف المحافل والمهرجانات الفنية، وشددت على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، أثناء الفعاليات المقامة في المسارح المفتوحة بالأوبرا.

وقال رئيس دار الأوبرا إن الدورة 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تُعد دورة استثنائية، تقام وفقاً للضوابط التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة "كورونا"، وأضاف أن هذه الدورة تحمل الكثير من المفاجآت الفنية للجمهور.