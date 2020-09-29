المصريون يسخرون من "خناقة أيمن وميزو": لصوص ملهمش قيمة

إخفاقات متتالية تعيشها هذه الأيام، جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية، أعاقتهم عن تنفيذ مخططاتهم الشيطانية التي تهدف لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر، آخرها التسريب الذي كشفه موقع "العربي الحديث، لمكالمة بين الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، وقيادي إخواني آخر، إذ دار الحديث بينهما عن خيبة أملهما في تحقيق هدفهما بحشد المواطنين للتظاهر.

ووقعت التسريبات كالصاعقة على الإعلامي الهارب معتز مطر، بعد أن ظهر في إحدى حلقاته على قناة الشرق مهزوزا ومرتبكا، بعد تسريب المكالمة التي أظهرت ضعف وتشتت الإعلام الإخواني، وتسببت في خلافات بين نور ومعتز، إضافة لطلب أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق بتخفيض ميزانية برنامج الإعلامي الهارب معتز مطر وراتبه إلى النصف، الأمر الذي أشعل الأزمة بينهما من جديد.

وكانت الخلافات بين أيمن نور ومعتز مطر بدأت قبل أشهر، بعد اتجاه نور لتخفيض ميزانية إعلاميي الإخوان، خاصة معتز مطر، وهو الأمر الذي أزعج الأخير، وتعززت هذه الخلافات بعد التسريبات الأخيرة التي نشرها موقع "العربي الحديث".

وكشفت مصادر أن الإعلامي الإخواني معتز مطر اتهم نور بالرغبة في السيطرة على منظومة إعلام الإخوان لزيادة أرباحه على حساب الآخرين، في الوقت الذي تعددت فيه اتهامات موجه لأيمن نور بالفساد وسرقة ميزانية قنوات الإخوان والرغبة في تعديل الميزانية بتخفيض الرواتب، وهو ما يرفضه "معتز".

وفي السياق ذاته، تفاعل رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، مع واقعة التسريبات التي أدت إلى تفاقم الوضع بين الهارب معتز مطر، والإرهابي أيمن نور، ودشنوا هاشتاج "أيمن وميزو اتخانقوا" الذي يسخر من كليهما.

وغرّدت زينة منير أحد المشاركين في الهاشتاج: "أيمن نور طلب تخفيض ميزانية برنامج وراتب معتز مطر نفسه إلى النصف، وهو الأمر الذي قابله معتز مطر بالرفض واحتجب عن الظهور لحين انتهاء حسم ميزانية البرنامج".

وعلق حساب يحمل اسم عبدالناصر الديب، قائلا: "كل يوم تظهر لنا قذارتهم وأفعالهم لأنهم فعلا كذلك، ومن قنواتهم المزيفة تبيّنت خصومات أيمن نور ومعتز مطر لخلافهم على الأموال بالقناة، وهم لصوص ليس لهم قيمة، وربنا فكنا منهم وربنا هيفضحهم أكتر وأكتر وباقي الجماعة الإرهابية".

وغرّد مجدي ميخائيل: "الخلاف يضرب قناة الشرق الإرهابية.. اشتعال الفتنة بين أيمن نور ومعتز مطر بعد الفشل في الدعوة للتظاهر".

أيمن نور في مكالمة مسربة: أشعر بخيبة أمل وصدمة

وجاءت نص المكالمة المسربة بين أيمن نور والقيادي الإخواني كالآتي:

أيمن نور: عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدًا، لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة.

القيادي الإخواني: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس إحنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، عشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر إننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.

القيادي الإخواني مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ماقصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا نكمل لحد دلوقتي، بس أنا مش عارف بعد اللي عمله محمد علي إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقي الناس اللي بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي ولا هنسحب من الحراك، يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة.