فيديو.. "شايف الحشيش عامل إيه!"..خناقات شوارع بين معتز مطر ومحمد ناصر

استعرض المخرج تامر الخشاب، سجالات لفظية بذيئة بين الإعلاميين الإخوان، وعلى رأسهم معتز مطر، مذيع قناة الشرق، ومحمد ناصر، مذيع قناة مكملين، مشيرًا إلى أنه كان في حوزته تصريحات أكثر خروجًا عن النص لكنه فضل عدم عرضها.

الخشاب، قال "جبنا لك كل مواقفهم ومن كل قنواتهم، بس طبعا حذفنا المسؤولين الذين يسيئون لهم بأقذر الألفاظ، وجعلناهم يستخدمون الألفاظ المسيئة بنفسهم ألفاظهم وإيحاءاتهم وأنتم تعرفوا حقيقة أخلاقهم".

"الخشاب"، عرض مقاطع فيديو تظهر تبادل للشتائم بين معتز مطر ومحمد ناصر، حيث قال "مطر": "مصلح واحد أحب إلى الله من 1000 صالح لأن المصلح قد يحمي الله به أمة كاملة والصالح يكتفي بحماية نفسه فقط".

ليسخر منه محمد ناصر، قائلًا: "إيه ياض الغلاسة دي؟! واحد بينخع وشارب سيجارتين عديهاله .. اسمعوا كده، (عرض فيديو لمعتز مطر)".

وقال معتز: "حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال قوم حول البيت الأقصى وأكنافه"، ليرد عليه ناصر مرة أخرى: "السيجارة كانت حامية سِنَّة وسخنة، حامية على صدره، شايف الحشيش عامل إيه في عينه، لما بتشوف صورة الجرذ ده، تخيل حضرتك دكتور أو دكتورة، أي حد أيا كان مركز العلمي مشيت ورا الشخص ده؟! .. انت عاوز الأشكال دي تحكم مصر".

أما معتز فرد عليه مرة أخرى سابًا دينه، وقال "أنت معر*، وحقير وخدوها عني"، ليرد عليه ناصر بقوله: "شوف الأشكال القذرة عاملة ازاي،، هذا الرجل أفاق وكذاب، ده البعيد حمار وحلوف، ولما بشتمه بعض الناس بتزعل".

وقال معتز متحدثًا عن محمد ناصر: "كل مرة بتكدب، فلما تيجي تصدق مرة مين هيصدق، اقعد في الصف يا أهبل يا ابن الأهبل، خارس خالص".

وسخر ناصر، من الإعلامي الإخواني الآخر عندما هنأ الشعب المصري بالعيد، حيث قال "مطر": "كل سنة وانتو طيبين وانتو وإحنا وكلنا صابرين وصامدين وانتم أحرار"، ليرد عليه ناصر: "وأمك وخالتك وعمتك بالصحة والسلامة!".

وقال معتز: "ارجعوا للحلقات، اشمعنى القضية دي بالذات اللي دست فيها للآخر، قصة ناس كتير كانوا هناك أيام 25 يناير، وقصة ناس تانية كانوا في الشوارع بقالهم أكثر من 4 سنين، كتير ناس بتسألني اشمعنى الآية دي اللي بتقفل بيها كل مقدمة وحلقة "والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون"، آلاف مؤلفة في الشوارع والسجون وملايين بيدعوا بقلوبهم وعينهم بتدمع كل ليلة عشان ربنا ينصر مصر وتنال الحرية".

وفي نهاية الفيديو، ظهر معتز: وهو يصرخ على الهواء لتقطع الصفارة الصوت عليه، حيث أظهرت لغة الشفاه أنه قال لفظًا بذيئًا.

وظهر المخرج تامر الخشاب، خلال المؤتمر الثامن للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ليظهر عددا من الفيديوهات والصور توضح كيفية التلاعب بالصور والفيديوهات، ونشرتها منصات السوشيال ميديا، وذلك في كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

وفاجأ الخشاب جميع الحضور، بإظهار فلاشة قال إنها ترصد أخطاءً في مشروعات الدولة القومية، ليتبين في نهاية المطاف أنها عبارة عن فيديوهات وصور مفبركة، حيث عرض التقنيات الخاصة بتركيب وتزوير هذه الفيديوهات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية للتقليل من إنجازات الدولة على الأصعدة كافة.