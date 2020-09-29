مختار نوح: أيمن نور سرق مبلغا من سيف عبد الفتاح وراضاه

أكد مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، أنه ترده اتصالات كثيرة من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، يشتكون له من سوء أحوالهم المعيشية.

وقال نوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "طبيب أشعة وطبيب عظام شهير شغالين في محل بيبيعوا ويشتروا، والاتنين كانوا أطباء بدرجة أساتذة".

وأضاف: "الحياة في قطر وتركيا ليست كما نتصور، لكنها كذلك للأسماء اللامعة التي سوقت لنفسها، فهناك من يحصل على راتب قدره 187 ألف جنيه شهريًا، والثاني لا يحصل على 5 ريالات في الشهر"، لافتًا إلى أن الإخوانيين معتز مطر ومحمد ناصر يتصدرات قائمة رواتب إعلاميي الجماعة، بينما يتذيل هشام عبد الله القائمة: "بياخد 1000 دولار بالعافية".

وتابع: "سيف عبد الفتاح اتراضى مع أيمن نور بعدما سرق منه مبلغ كبير، لأنه كان له مطالب خاصة، زي ما حصل مع المقاول الهارب اللي كان أيمن نور سارق منه مبلغ كبير جدًا".