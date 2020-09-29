تفاصيل مقتل شخص وإصابة 3 في اشتباكات بسبب الدعاية الانتخابية بفرشوط

فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا كردوناً أمنيا في مدينة فرشوط، قبل قليل، لمنع تجدد الاشتباكات بين عائلتين، بسبب خلافات على الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب في الدائرة.

ووضعت الأجهزة الأمنية حواجز أمنية على مدخل الشارع، الذي شهد اشتباكات بالأسلحة النارية بين الجانبين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بفرشوط، وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن المشاجرة بدأت بسبب خلاف على لافتة دعاية لأحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب، بين عائلة "القرابلية"، وعائلة "عبد التواب".

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع شاب يُدعى "عمرو عبد الرجال محمد"، 20 سنة، وإصابة شقيقه "محمود"، بجرح في فروة الرأس، و"عبد المتعال خالد رشدي"، 20 سنة، بطلق ناري في الحوض والفخذ، و"خالد حسن محمود عبد التواب"، 59 سنة، بانفجار في مقلة العين.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتضمنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا، أسماء 138 مرشحاً، موزعين على 4 دوائر انتخابية، حيث تضم الدائرة الأولى مركز وبندر قنا، بينما تضم الدائرة الثانية قوص ونقادة وقفط، وتضم الدائرة الثالثة نجع حمادي ودشنا والوقف، فيما تضم الدائرة الرابعة أبوتشت وفرشوط.

ويتنافس المرشحون على 10 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة، وبعد إعلان الكشوف المبدئية يبدأ المرشحون الدعاية.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفيحالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.