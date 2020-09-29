الكشوف المبدئية لمرشحي النواب: 4006 لـ"الفردي" و8 قوائم تتنافس في الصعيد وغرب وشرق الدلتا والقاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس كشوف المرشحين المبدئية لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة، فيما استبعدت قائمتى «الاختيار» و«التيار الوطنى».

ويُشكل مجلس النواب من 568 مقعداً، مقسمة بين 284 للمقاعد الفردية و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، على أن يخصص منها 25% للمرأة ويجوز للرئيس أن يعين عدد أعضاء لا يزيد على 5%. وقال المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان له، إن نتائج لجان فحص أوراق المرشحين أسفرت عن قبول 4006 مرشحين فى النظام الفردى وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما فى قطاع شرق الدلتا فتم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيراً فى قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين إحداهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.

"الوطنية للانتخابات": نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأكدت الهيئة الوطنية أنها باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التى ستجرى فى إطار التعددية منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل فى إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.

استبعاد قائمة "الاختيار".. وانشقاقات فى قائمة "التيار الوطنى".. ومؤسسوها: يديرها هواة وقراراتهم الديكتاتورية السبب

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات من السباق الانتخابى قائمة «التيار الوطنى» التى كانت تضم عدداً من المستقلين وأحزاب «صوت الشعب ومصر المستقبل والحزب الناصرى»، وكذلك استبعدت أيضاً قائمة الاختيار التى شكلها حزب المحافظين. لعدم اكتمال النصاب القانونى لأعداد الصفات المطلوب توافرها فى كل قائمة بحسب العدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين فى بعض القوائم طالبة الترشح.

بعض المنافسين غير لائقين طبياً ولم يقدموا "الإعفاء من الخدمة العسكرية"

كما استندت الهيئة، حسب بيانها، إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التى تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم، وكذا عدم وجود شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقاً للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتمادها من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها على مستوى الجمهورية لإثبات صفة العامل لبعض طالبى الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة فى الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة فى بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانوناً فى المرشحين الاحتياطيين فى بعض القوائم الأخرى. وبالنسبة للأسباب التى استندت إليها الهيئة فى رفض بعض المرشحين بالنظام الفردى، فمنها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية.

وتسبب استبعاد قائمة التيار الوطنى فى انشقاقات داخل القائمة، وقال المهندس ياسر قورة، أحد مؤسسى التيار الوطنى المصرى إنه انسحب من التيار، بسبب سوء الإدارة من قياداته التى تتخذ القرارات بشكل فردى دون الرجوع للمرشحين. وأكد أن هناك انسحابات كثيرة من القائمة نتاج تحكم اللواء طارق المهدى، مؤسس القائمة ومحافظ الإسكندرية السابق، فى المرشحين، على حد تعبيره، وتسكينهم على دوائر انتخابية لا ينتمون إليها مما أفقدهم الشعبية الانتخابية، تاركين القائمة حفاظاً على أصوات الناخبين.

كما انسحبت النائبة فايقة فهيم من التيار الوطنى، قائلة إنها لن تزج باسمها على قوائم لا تعلم معنى إدارة الانتخابات، وقيمة الصوت الانتخابى، وأوضحت أن الانفراد بالقرارات والإدارة الدكتاتورية لتشكيل القائمة سبب انسحاب معظم المرشحين وتركهم القائمة، ووصفت القائمة بأنها «قائمة هواة».

وعلى مستوى الدوائر الفردية دفع «مستقبل وطن» بـ285 مرشحاً للمنافسة، بينما دفع الشعب الجمهورى بـ59، والوفد بـ67، وحماة الوطن بـ120، والنور بـ18 والمصريين الأحرار بـ17.

وعلى مستوى دوائر نظام القوائم، تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر، المشارك فيها 12 حزباً وفازوا فى انتخابات مجلس الشيوخ السابقة بمقاعد القائمة، دفعت خلالها بـ19 مرشحاً على صفة العمال والفلاحين و27 قبطياً، و8 مرشحين عن المصريين بالخارج، و8 على صفحة ذوى الإعاقة.

وحصل معظم مرشحى حزب مستقبل وطن «فردى» على اختيار رمز «قلم»، فيما يخوض مرشحو حزب حماة الوطن برمز الجرار الزراعى، أما حزب الشعب الجمهورى، فحصل مرشحوه على رمز «صاروخ»، أما حزب المصرى الديمقراطى، فينافس معظم مرشحيه برمز «رغيف العيش»، أما مرشحو حزب الوفد الجديد، فينافسون برمز «نخلة»، أما حزب الحركة الوطنية، فيحمل مرشحوه رمز «برج الكهرباء»، أما حزب النور فكعادته احتفظ مرشحوه برمز «فانوس».

أما القوائم الانتخابية فحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على رمز «كليوباترا»، أما قائمة نداء مصر، فحصلت على رمز «الخريطة»، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على رمز «السلم». وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 85 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، وخصصت 137 رمزاً لنظام القوائم الانتخابية، و158 رمزاً لنظام الفردى.