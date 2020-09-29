أسامة الأزهري يشارك في ندوة "المواطنة وأزمة الخطاب الديني"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور مصطفى النشار، مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس؛ ندوة: "المواطنة وأزمة الخطاب الديني والثقافي في مصر"، وذلك في تمام السادسة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.

يدير الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازي، عضو لجنة الفلسفة، ويشارك بها كلا من: الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق.

تقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.وعقد المجلس الأعلى للثقافة أمس مؤتمر لإحياء الذكرى 50 لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، بمشاركة نحو 30 شخصية من التحصصين في الشأن الثقافي والسياسي، المصريين والعرب.

كما يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020- 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، في الثالثة عصر الخميس المقبل.

كما أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس قرارًا بتجديد الثقة فى الدكتور هشام عزمى فى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ الذي كان يتولى المنصب بداية من شهر أبريل عام 2019. جدير بالذكر، أن الدكتور هشام عزمى حصل على درجة الدكتوراه - قسم المكتبات، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1993، مع مرتبة الشرف الأولى، تحت إشراف بالمشاركة مع جامعة وسكنسن- ميلووكى الولايات المتحدة. كما حصل على الماجستير – مكتبات ومعلومات – جامعة لافبرا للتكنولوجيا، قسم المكتبات ودراسات المعلومات - بريطانيا، 1985، وهو رئيس لدار الكتب والوثائق القومية منذ أبريل 2018م.