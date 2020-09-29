تجار يؤكدون ثبات أسعار الملابس الشتوي هذا العام

بدأت الأسواق استعداداتها على استيحاء في عرض الملابس الشتوي وسط حالة من التفائل مع تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة وهو ما يساهم في زيادة الطلب على الشراء نتيجة لزيادة السيولة لشراء الملابس الشتوي هذا العام.

ياتى ذلك وسط ثبات في أسعار الملابس الشتوى نتيجة تراجعات الدولار وزيادة الركود بحسب عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة قائلا، إن سوق الملابس يشهد ركوداً غير مسبوق نتيجة ضعف الحالة المالية للمواطنين بشكل عام، مما أثر على المبيعات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الأوكازيون الصيفي لم يشهد الإقبال المنتظر من التجار رغم التخفيضات التي كانت به.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن هناك حلولا لجأ إليها المنتجين والمحلات لمواجهة حدة الركود لتقليل المخزون للحصول على السيولة وذلك لدوران رأس المال ومن جانب المنتجين هو الحيطة والحذر من زيادة الإنتاج لعدم وجود حركة في المبيعات وخوفا من مزيد من الخسائر.

أضاف حسن، أن أسعار املابس الشتوى محلية الصنع ثابتة، مقارنة بالعام الماضي مقابل زيادة في المستورد بنسبة 10%.

وأوضح أن متوسط سعر "الجاكيت الرجالي" ما بين 300 إلى 900 جنيه، و"الحريمى" ما بين 300 إلى 1000 جنيه، و"البلوفر الشتوي" يتراوح سعره ما بين 200 إلى 500 جنيه.

وتابع أن أسعار الملابس الشتوية من الجواكت والبلوفرات شهدت ثبات بسبب تراجع الدولار، مقارنة بأسعار المواسم الشتوى الماضى.

وكشف حسن، عن أنه لا جديد هذا الموسم فى موديلات الملابس الشتوى نتيجة توقف سفر عدد كبيرمن أصحاب المصانع للخارج بسبب كورونا للوقوف على خطوط الموضة الجديدة وحدث ذلك فى الملابس الصيفى نتيجة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة السابق، أن الأوكازيون الصيفي لم يفد القطاع هذا العام رغم أن التخفيضات كانت تتراوح ما بين 30 إلي 70% به وأضاف الداعور أن المشكلة ليست في التخفيضات التي شهدها الأوكازيون ولكن المشكلة الأساسية في المستهلكين الذين لم يقبلون علي الأوكازيون، نتيجة ضعف الحالة الاقتصادية التي تعاني منها معظم الطبقات الشعبية وتزامن المواسم، مما صعب من عملية الاقبال علي هذا الأوكازيون الذي كان يتمني التجار تصريف جزء من مخزون السلع لديهم من خلاله.