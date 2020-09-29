مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة تواصل أعمالها في دمياط

واصلت مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة (الضغط والسكر والسمنة والاعتلال الكلوي)، أعمالها بكل الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق المتحركة بمحافظه دمياط، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وبإشراف الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتواصل المبادرة أعمالها بكل أنحاء المحافظة، بالفرق الطبية المدربة للفحص والتسجيل الطبي، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات التشغيل للمبادرة من أجهزة ضغط وسكر وشكاكات وشرائط سكر وكروت متابعة، لتحويل الحالات للعلاج الأماكن الإحالة بالمستشفيات لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج، وعمل قرارات نفقة الدولة لهم والمتابعة الدوريه للحالات.

هذا وقد تم متابعة التثقيف الصحي للمواطنين والمترددين بمعرفة المثقفين وفني الإرشاد وممرضات التثقيف الصحي والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات، لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعه للوحدات، والمراكز بمعرفة فرق الإشراف بالإدارات للمتابعة، وحل المشاكل على رأس العمل.