هل يدفع المصريون بالخارج 500 جنيه غرامة عقوبة عدم التصويت بالانتخابات؟

قال الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري، إنّه طبقا للقانون المصري، يغرم المصري في الخارج، 500 جنيه في حالة عدم تصويته في انتخابات مجلس النواب المزعم عقدها في أكتوبر المقبل، وذلك طبقا لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان أسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .

القانون المصري لا يفرق بين مصري في الخارج أو الداخل

وأكد السيد، لـ"الوطن"، أنّ القانون المصري لا يفرق بين مصري في الداخل أو الخارج، وعلى جميع المصريين الالتزام بأحكام القانون، وسواء في الداخل أو الخارج، مكلف بحكم الدستور بأن يمارس حقه وواجبه في الانتخابات بنص القانون.

وأضاف شوقي، أنّ الغرامة تقع على كل ما هو مقيد في الجدول الانتخابي أو قاعدة بيانات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدا أنّ نص القانون يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وعدم التقاعس، عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصري في الداخل أو الخارج، وأنّ القانون لا يفرق بينهم، مضيفا أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني، والتخلف عنها تخلف عن أداء الواجب.

النيابة العامة تتولى الإجراءات

وأوضح أنّه في حالة عدم تصويت المصري في الخارج يقع عليه غرامة 500 جنيه، وتحال إلى النيابة العامة، وهي ذات الإجراءات التي تتخذها النيابة للمصري في الداخل، موضحا أنّه عقب انتهاء الاقتراع في انتخابات البرلمان المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تحصر المتخلفين عن التصويت

وتابع أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ حصر أسماء من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، سواء كان مصري في الخارج أو في الداخل، ورفعها للنيابة العامة، التي تتولى تطبيق وتنفيذ الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات.