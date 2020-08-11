الوطنية للانتخابات: تطبيق غرامة الـ500 على المتخلفين عن التصويت بدون عذر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة مدير الجهاز التنفيذي ومساعديه أعضاء الجهاز التنفيذي لم يتلقوا أي شكوى تؤثر في سير العملية الانتخابية حتى الآن، موضحًا في الوقت ذاته أن الهيئة أعدت رقم ساخن لتلقي شكاوى الناخبين.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حوار خاص على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قراراً بساعة راحة للقضاة في اللجان الفرعية من الساعة الثالثة مساءا وحتى الساعة الرابعة مساءا، يستأنف بعدها التصويت داخل اللجان الفرعية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه دعا الناخبين للنزول بكثافة والادلاء بأصواتهم، وبالفعل اصطف الناخبين أمام اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم، أما الناخب المتخلف أو المتقاعس عن أداء صوته، فهناك نص قانوني يلزم الهيئة بتحرير محضر ضده.

وأشار إلى أنه سيجري ارسال المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها لتطبيق القانون عليه بسبب تخلفه عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، وكذلك أي استحقاقات قادمة سيكون هناك عقوبة لمن يتخلف عنها، وهذه الغرامة لا تنقضي بانقضاء المدة، والغرامة لا تزيد عن 500 جنيه وستطبق بشكل مؤكد على كل المتخلفين بدون عذر.