الوطنية للانتخابات توضح الحالات المستثناة من غرامة عدم التصويت في الشيوخ

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

الفئات المستثناة من غرامة الامتناع عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020

قال المستشار إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ انشائها طبقا للدستور والقانون، هي هيئة مستقلة لا سلطان عليها من قبل أي جهة تنفيذية بالدولة، هي المنوط بها ادارة الانتخابات الرئاسية، النيابية، والشيوخ والمحليات، والاشراف عليها، متبعة كافة النصوص القانونية الانتخابية، سواء اجرائيا أو عن المخالفات الانتخابية.

وأضاف خلال المداخلة، أن الهيئة قامت بتوجيه رسائل لكافة الفئات للإدلاء بأصواتهم وعدم التقاعس عن أداء دورهم الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على كافة أطراف العملية الانتخابية، بإجراء التعقيم المستمر للمقرات الانتخابية، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير الكحول والكمامات.

وأضح رئيس الهيئة أن الغرامة تطبق طبقا لرؤية النيابة العامة بحيث لا تتجاوز الـ500 جنيها، على من تخلف بغير عذر.

(@ElBaladOfficial) August 26, 2020

مشيرا إلى أن النيابة العامة هي صاحبة التقدير لمن تخلف بعذر مقبول، لافتا إلى أن الفئات المستثناة من الغرامة هم المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بعذر مقبول، ولدية ما يثبت ذلك، كالمريض الذي كان مصاباً بكورونا أو أي مرض آخر منعه عن التصويت، شريطة أن يتقدم بمستند رسمي يثبت ذلك، وبشكل عام فإن أي صاحب عذر أياً كان هذا العذر لا تطبق عليه الغرامة بشرط إثبات هذا العذر، مؤكدا أن جميع المتخلفين عن التصويت سيحالون للنيابة العامة.

جدير بالذكر أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يُقدربـ 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، بنسبة مشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتًا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.