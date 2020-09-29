الغائبون عن برلمان 2021.. أبرزهم الشريف ورسلان وفرج عامر والعرابي

مع إعلان قوائم المرشحين على مقاعد الفردي والقائمة، عددا كبيرا من النواب الأعضاء الحاليين في برلمان 2015، ومن أبرز الغائبين عن ترشيحات مجلس النواب وكيل مجلس النواب السيد الشريف، بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ورئيس حزب الوفد، المهندس فرج عامر رجل الأعمال، ورجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجبالي المراغي، ومحمد وهبة الله، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة.

واعتذر بعض قيادات ائتلاف دعم مصر، وعلى رأسهم محمد زكي السويدي، وطاهر أبو زيد، ومحمد علي يوسف، إضافة إلى مارجريت عازر، ومنى منير ومنال ماهر وغيرهن من النائبات، غاب عن الترشح أيضا عدد من نواب حزب النور، وعدد كبير من المعينين في المجلس، وتخوض من المعينين النائبة شيرين فراج السباق على المقعد الفردي مستقل، بينما غاب عن المشهد أسامة الأزهري ولميس جابر ويوسف القعيد، إضافة إلى بسنت فهمي، والدكتور جمال شيحة، والنائب علاء عبدالمنعم، وجون طلعت.

وغاب عن الترشح بالمحافظات، أسماء كثير من النواب الحاليين، أبرزهم أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيد الشريف، في سوهاج وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئوؤن العربية بمجلس النواب في مطروح والحمام، وكذلك النائب خالد يوسف، الذي اختفى وغادر مصر عقب قضيته الشهيرة، والنائب أحمد سعيد، والسفير محمد العرابي، والنائب سمير غطاس وثروت وهناك نحو 200 نائب لم يترشحوا على القوائم الحزبية ولا كمستقلين.

وفي الجيزة، أطاحت التغييرات بعدد كبير من النواب، قرروا عدم خوض الانتخابات، منهم إيهاب غطاطي في الهرم، وحمدي السيسي، بينما تخوض مي البطران الانتخابات كمستقل، ولم يتقدم بالترشح أيضا في الطالبية والعمرانية النائب أحمد سميح، بينما ترشح عن حزب مستقبل وطن النائب محمد علي والنائب محمد فؤاد.

ويغيب عدد كبير من النواب الحاليين عن الترشح لانتخابات 2020 بمحافظة الدقهلية، ولم يتقدموا بأوراق ترشحهم، وأبرزهم النائب محمود نبيه حسانين، والنائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، والنائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة وكيل لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب، والدكتورة هالة السيد حسن، والدكتورة ماجدة أحمد نصر، عضو مجلس النواب والنائبات جواهر سعد الشربيني، وهبة هجرس.

وفي أسوان، لم يتقدم 6 نواب سابقين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020، وهم عن دائرة مركز ومدينة أسوان صلاح عفيفي، وشرعي محمد صالح، وفي مركز دراو عامر الحناوي، وفى كوم أمبو يوسف عبدالدايم وأحمد سعد درويش، وفي إدفو منى شاكر، وتبقى من الدورة الماضية 4 نواب، يخوضوا المعركة الانتخابية، وهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي، والنائب حسن خليل ضمن القائمة الوطنية، ومحمد مصطفى سليم فردي عن دائرة مركز كوم أمبو، وياسين عبدالصبور فردي عن دائرة مركز نصر النوبة.

ويخوض عدد من النواب السباق الانتخابي كمستقلين على مقاعد الفردي، بعد عدم اختيارهم على القوائم، أو مقاعد التحالف الوطني، ويرجع ذلك إلى أنّ عدد كبير من النواب ترشح مستقل، ومن أبرز من يخوضوا الانتخابات على مقاعد الفردي كمستقلين، من النواب الحاليين، محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، وفي نفس الدائرة وعبدالرحيم علي في الجيزة والدقي، والنائبان سعيد حساسين وعلاء والي بدائرة كرداسة، ومي البطران وحمدي السيسي بدائرة الهرم، ومحمود عبدالمعز وبكر أبوغريب في جنوب الجيزة، وشادية ثابت ونشوى الديب في إمبابة، وصلاح حسب الله في شبرا، وهيام حلاوة في أوسيم، ومحمد إسماعيل في بولاق الدكرور وشكري الجندي في شرم الشيخ، ورشاد شكري وغيرهم في معظم الدوائر والمحافظات.