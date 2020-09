إقامة حفل توزيع جوائز نقابة الكتاب الأمريكية قبل "أوسكار" بـ 5 أسابيع

سيقام حفل توزيع جوائز نقابة الكتاب الأمريكية في دورته رقم 73، يوم 21 مارس 2021 ليكون قبل خمسة أسابيع من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

قالت إدارة نقابة الكتاب الأمريكية إن التقديمات مفتوحة للسيناريوهات المميزة في فئات النص الأصلي والمقتبس والوثائقي.

سيتم الإعلان عن الترشيحات في 3 فبراير في الفئات المختلفة، وسيتم الكشف عن ترشيحات السيناريو النهائية في 16 فبراير.. بحسب موقع Variety.

تقيم نقابة الكتاب الأمريكية، حفل توزيع جوائز للأفضل كل عام في ولاية لوس أنجلوس بأمريكا، ويصوت ما يقارب من 15 ألف عضو من أعضاء النقابة على الأفضل وشهدت الدورة السابقة والتي كانت تحمل رقم 72 عدداً من المفاجآت.

حصل الفيلم الكورى Parasite، على جائزة أفضل سيناريو أصلى مكتوب مباشرة للسينما.

أما أفضل سيناريو مقتبس ذهبت لفيلم جوجو رابيت، لمؤلفه ومخرجه تايكا وايتيتى، المقتبس من رواية للكاتبة Christine Leunens.

أما أفضل سيناريو لفيلم وثائقى، ذهبت لـThe Inventor: Out for Blood in Silicon Valley لمخرجه ومؤلفه Alex Gibney بالإضافة لعدد من الجوائز الأخرى، منها أفضل سيناريو مسلسل درامى والتى ذهبت لـSuccession، وكوميدى لـBarry، وأنيميشن لـThe Simpsons

شهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.