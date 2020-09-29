"التعليم العالي" تعلن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للشهادات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وبينت أنَّ ذلك يأتي في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتي:-

· الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

-الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلى (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون")

يأتي ذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وتيسيراً على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2020 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات: "الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) - الكليات التكنولوجية" اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 حتى يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020.