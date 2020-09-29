"الحفرة" صراع شرس بين 14 مرشحا بدائرة مطروح الأولى

يتنافس 14 مرشحا في دائرة مطروح الأولى المشهورة بين المرشحين ب "الحفرة"، وتعد هذه الدائرة الأكثر صراعا على مر التاريخ وحتى الآن بين المرشحين للفوز بمقاعدها في الانتخابات البرلمانية.

ويشهد الصراع في الحفرة بين الأحزاب ومرشحيها 3 على المقعد الفردي الوحيد، من ناحية والمستقلين من ناحية أخرى 11 مستقلا، ويظهر صراع آخر خفي بين القبائل والعائلات والذين لهم مرشحين في الانتخابات مما يشعل حدة الصراع ويضع سباق الانتخابات على صفيح ساخن.

ويترقب المرشحون بالدائرة الطعون وما إذا كان هناك خروج من السباق لبعض المرشحين من عدمة، خاصة بعد استبعاد اللجنة العامة للانتخابات لأربعة مرشحين تقدموا بأوراقهم للجنة وقبول 14 من إجمالي 18 متقدم.

ويأتي المرشحون من أكبر قبائل وعائلات مطروح ليعطوا ثقلا للانتخابات ويربك حسابات الجميع، من بينهم جمال عبدالله رسلان، مرشح مستقبل وطن فردي، وعيسى أبوشيته مرشح مستقل فردي، وهما من قبيلة "أولاد خروف" وعائلة واحدة "عميرة" من مدينة النجيلة، ويس أبوصالح مرشح مستقبل وطن فردي، من قبيلة القطعان المنتشرة في براني والسلوم، وإسماعيل معزب من عائلة "العبيدي" مستقل فردي، والتي تعد أكبر عائلات قبائل "أولاد علي" في مطروح، والسيدة الوحيدة المرشحة فردي في الدائرة مستقلة من أبناء وادي النيل والذين حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2015 أمام مرشح القبائل، ودخل مرشحهم "محمود يوسف" إعادة، بالإضافة إلى مرشحين آخرين من عائلات وقبائل أخرى، مما ينعكس على الانتخابات وصعوبتها أمام جميع المرشحين.