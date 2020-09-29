السجن 3 سنوات لمرشح مستبعد من انتخابات النواب بقنا

حكمت محكمة جنح نجع حمادي، شمال قنا، على أحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، الذي تم استبعاده من الكشوف، غيابيا بالسجن 3 سنوات، بعد أن أيدت الحكم السابق على المتهم في قضية إيصال أمانة.

وحملت القضية رقم 22659 لسنة 2016، جنح نجع حمادي، تبديد إيصال أمانة بقيمة 325 ألف جنيه، والمتهم فيها ياسر.ح.م، أحد المرشحين الحاليين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

ورغم أن المتهم قدم طعن على الحكم الصادر ضده سابقا، بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه، ولكن المحكمة أيدت المحكمة الحكم غيابيا.

واستبعدت اللجنة المشرفة على استقبال أوراق طلبات تقدم المرشحين بحكمة قنا الابتدائية، 3 مرشحين من المتقدمين بأوراقهم للترشح لانتخابات مجلس النواب.

وبحسب مصدر بمحكمة قنا الابتدائية أنه تم استبعاد المرشح ياسر حامد، من كشوف المرشحين بدائرة نجع حمادي لعدم استيفاء الأوراق، حيث لم يقدم شهادة الخدمة العسكرية، واستبعاد عبدالسلام الشيخ مرشح بدائرة قنا، بعدما قام بسحب أوراقه والدفع بنجله في الانتخابات، وهشام منير، بدائرة أبوتشت وفرشوط، لعدم تقديمه شهادة نفقات الانتخابات، ويحق لهم الطعن على القرار وتقديم الأوراق المطلوبة لإعادة إدراجهم في كشوف المرشحين مرة أخرى.

يذكر أن عدد المرشحين لخوض الانتخابات بعد الإعلان عن الأسماء بلغ 138 مرشحا، بعد استبعاد الثلاث أسماء، منهم 37 في دائرة مركز وبندر قنا يتنافسون على مقعدين، و41 مرشحا في قوص وقفط ونقادة يتنافسون على مقعدين، و31 مرشحا بنجع حمادي ودشنا والوقف يتنافسون على 3 مقاعد، و29 مرشحا في أبوتشت وفرشوط يتنافسون على مقعدين.

وكانت الكشوف النهائية في محافظة قنا، أظهرت وجود 138 مرشحا يخوضون انتخابات مجلس النواب في 4 دوائر انتخابية. والدائرة الأولى تضم مركز ووبندر قنا، والدائرة الثانية تضم قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة تضم نجع حمادي ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة تضم أبوتشت وفرشوط.

ويتنافس المرشحون على 10 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة، وبعد إعلان الكشوف المبدئية يبدأ المرشحون الدعاية.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفيحالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.