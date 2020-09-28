نصر محروس: عمري ما دخلت محكمة إلا على يد بهاء سلطان

قال المنتج نصر محروس، إن مشكلة المطرب بهاء سلطان أنه لا يأخذ قراره من نفسه ولكن بـ"يسمع لناس"، وإذا رغب في ترك الشركة فاليتركها بالمعروف ولا يطلق لجان إلكترونية لسبه، "أنا أول مرة في تاريخي أدخل محكمة مع فنان إلا على يد بهاء سلطان".

وأضاف "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن بداية خلافة مع بهاء سلطان كانت في 2014، بسبب مطالبته بغناء 4 أغاني ولكنه يرفض، وتم إنذاره عدة مرات ولكنه لم يمتثل، لهذا الأمر مؤكدا على انه هناك تكبر وتعالى من المطرب.

وأشار إلى أنه بسبب هذا التجاهل تم رفع دعوى قضائية لإعطاء الشركة حقوقها، "أنا متمناش التحطيم لأي حد، بهاء سلطان مش عاوز يكمل، هو مضى مع روتانا وبينه وبيني عقد، إزاي يعمل كدة في عز مشكلتي معاه؟ ".