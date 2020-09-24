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محكمة جنوب القاهرة تواصل استقبال أوراق مرشحي النواب

كتب:

ماريان سعيد
02:24 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة للبرلمان

استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة للبرلمان

تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استقبال أوراق المرشحين لـ انتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة للبرلمان لليوم الثامن على التوالي، وسط ضعف الإقبال من المرشحين الفردي، وتواصل توافد مرشحي القائمة الذين يستكملون أوراقهم.

وشدد أفراد الأمن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المتقدين للترشح، من ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة، وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المحكمة لدخول الأفراد.

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