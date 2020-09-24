محكمة جنوب القاهرة تواصل استقبال أوراق مرشحي النواب

محكمة جنوب القاهرة تواصل استقبال أوراق مرشحي النواب
كتب:
ماريان سعيد
02:24 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة للبرلمان
تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استقبال أوراق المرشحين لـ انتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة للبرلمان لليوم الثامن على التوالي، وسط ضعف الإقبال من المرشحين الفردي، وتواصل توافد مرشحي القائمة الذين يستكملون أوراقهم.
وشدد أفراد الأمن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المتقدين للترشح، من ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة، وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المحكمة لدخول الأفراد.