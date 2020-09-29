وزيرة الصحة: كورونا قد يستمر معنا لسنوات.. "مينفعش نوقف الدراسة"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيكون هناك أماكن عزل في الفصول الدراسية مع بداية الدراسة والتي من المقرر بدءها 17 أكتوبر المقبل، وهناك فرق صحية تابعة للوزارة ستشرف على هذا الأمر، كما أن الوزارة قامت بعمل دليل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف لمنع انتشار كورونا في المدارس.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه تم تدريب المدرسين على هذا الدليل بالتنسيق مع مديري مديرات التعليم والصحة، وليس هذا أول تعاون بين الوزارتين، فقد سبق وأن تم التعاون معًا في القضاء على التقزم والسمنة المفرطة، "عارفين أدوارنا وننسق مع بعضنا".

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه يتم الفتح التدريجي لكافة الأنشطة بحذر، "بنفتح بحذر ونتابع ونراقب زي ما فتحنا الاقتصاد بحذر ونتابع ونراقب ونحافظ على ارواح الناس ، ومنقدرش نقول نقفل المدراس ده كده احنا هنريح نفسنا بس ده غلط الحياة ستستمر، ممكن بكورونا سنوات طويلة ، لازم نفتح بحذر ونتابع ونراقب".