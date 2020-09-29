استعدادات داخل مجلس النواب لعقد جلسات دور الانعقاد السادس

تشهد قاعة مجلس النواب عددا من التجهيزات استعدادا لانطلاق أعمال الجلسة البرلمانية الأولى فى دور الانعقاد السادس.

وقالت مصادر برلمانية إن المجلس يترقب إصدار رئيس الجمهورية الدعوة لانعقاد مجلس النواب، وذلك استنادا لنص المادة 115 من الدستور المصري والتي تنص بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد السنوي العادي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور.

وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد صدور هذا القرار سيدعو المجلس أعضائة لحضور الجلسة البرلمانية، ولا سيما للانتهاء من بعض الموضوعات والقوانين العالقة على أجندته في المدة المتبقية من عمر المجلس والتي ستنتهى في 9 يناير 2021.

وحظت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتي تشهد انعقاد الجلسات البرلمانية عمليات تطهير وتنظيف وطلاء خلال الأيام الماضية استعدادا لعقد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد السادس، فضلا عن مراجعة أجهزة الصوت والإذاعة الداخلية والتي تربط بين قاعة المجلس والبهو الفرعوني.

وأعطت الأمانة العامة بمجلس النواب تكليفات لموظفيها بالاستعداد لانطلاق دور الانعقاد السادس "المنقوص" والذي لن يكمل مدته لانتهاء عمل البرلمان الحالي في يناير المقبل، وبدء انعقاد الجلسات البرلمانية في الفصل التشريعي الثاني.

ويخوض عدد من نواب البرلمان الحالي الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية والقائمة الانتخابية.

ويأتي على رأس هولاء الأعضاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من روساء اللجان البرلمانية الحاليين ومنهم علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، فضلا عن خوض 23 نائبة برلمانية للانتخابات البرلمانية، وأشهرهم سولاف درويش ومايسة عطوة وهالة أبو السعد، وأمل رزق الله، وعبلة الهواري، وشادية خضير، ياسمين أبو طالب.