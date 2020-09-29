76 مستقلا يترشحون لعضوية النواب في دمياط أمام 13 حزبيا

يخوض الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي بمحافظة دمياط 89 مرشحا، بينهم 41 مرشحا عن الدائرة الأولى التي تضم "مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة"، فيما يخوض 48 مرشحا الانتخابات عن الدائرة الثانية، والتي تضم "مركز فارسكور والزرقا وكفر سعد ومدينة السرو".

كما يخوض الانتخابات 76 مرشحا مستقلا يمثلون الغالبية العظمى من المرشحين، فيما يخوض 13 مرشحا الانتخابات عن 5 أحزاب، ويغيب عن المشهد الانتخابي حزب النور السلفي الذي خاض انتخابات دورة 2015، ليفوز الدكتور عبدالرحمن البكري بمقعدهم الوحيد، وفي انتخابات مجلس الشيوخ الماضية خرج حزب النور خالي الوفاض.

الأحزاب تدفع برجال أعمال وقانونيين ومشاهير بينهم المستشار القانوني لاتحاد الكرة

وفي الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، يخوض الانتخابات 13 مرشحا حزبيا، ويمثل حزب مستقبل وطن النصيب الأكبر من المرشحين، إذ دفع بـ4 مرشحين، هم: رجل الأعمال أيمن رخا ورجل الأعمال مجدي البساطي، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، وسمير التلباني مدرس، وذلك على الدائرتين الأولى والثانية، يليه حزب الوفد الذي دفع بـ3 مرشحين بعد غياب عن انتخابات الشيوخ الماضية، إذ دفع الحزب بسامح بلح، وياسر العبد، وعليوة السري، فالأول والثاني من القامات القانونية الشهيرة بين أبناء المحافظة.

ودفع حزب الشعب الجمهوري بمرشحين اثنين، وهما رجل الأعمال محمد سامي سليمان، ورجل الأعمال محمد قابيل البنا أمين الحزب بالمحافظة، كما يخوض الانتخابات عن حزب المصريين، وليد عبدالهادي، عصام بشتو، محام، وعن حزب الحرية، تقدم العقيد خالد السعيد، وعوض العلمي صياد.