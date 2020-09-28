استبعاد 6 مرشحين.. واعتماد 150 بانتخابات النواب في كفر الشيخ

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن قبول 150 مرشحاً، واستبعاد 6 مرشحين، لعدم استيفاء أوراقهم، واعتمدت 150 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 10 مقاعد «فردي» داخل 4 دوائر انتخابية.

وشملت قائمة المرشحين قبول ترشح 49 مرشحاً بالدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، و24 مرشحاً بالدائرة الثانية التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، و29 مرشحاً بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الحامول، بيلا وبلطيم والبرلس، و48 مرشحاً بالدائرة الرابعة التي تضم مراكز دسوق، فوه ومطوبس، وتم تعليق الكشوف بمحكمة كفر الشيخ.

وكان 259 مواطناً تقدموا لإجراء الكشف الطبي الخاص بالترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، لينافسوا على 10 مقاعد مخصصة للدوائر الـ 4، إلا أن من تقدم فعلياً للجنة تلقي طلبات الترشح 156مرشحاً محتملاً وفق المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، ليتبقى 103 مرشحين أجروا الكشف الطبي ولم يتقدموا بينهم مرشح اظهرت نتائج التحاليل إيجابية تعاطية المواد المخدرة.

وشهدت الدوائر الـ4 بالمحافظة، قيام بعض المرشحين بعمل تربيطات بين العائلات ترتب عليها تنازل البعض عن الترشح لصالح مرشحين محتملين، مثلما حدث مع السيد شمس الدين، البرلماني السابق، ومرشح حزب وطن عن الدائرة الأولى كفر الشيخ- قلين، حينما اجتمع مع احد من اعلنوا ترشحهم للانتخابات وانتهت " قعدة الانتخابات"، بتنازل احد الذين أعلنوا ترشحهم من قرية رزقة الشناوي التابعة لمركز قلين، لصالح مرشح مستقبل وطن.

وأغلقت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة الانتخابات، أبوابها السبت ، أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية، وتأمين شامل لمقر المحكمة.