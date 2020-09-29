عقد امتحانات الدبلومة الأمريكية في est يومي الجمعة والسبت المقبلين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الدبلومة الأمريكية الذين قاموا بالتسجيل في اختبارات امتحان est، سوف يؤدون الامتحان الرسمي الأول لهم يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأشارت الوزارة إلى إن 1200 طالب وطالبة بـ الدبلومة الأمريكية تقدموا لحجز امتحانات "est" المؤهلة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية حتى الآن، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لحجز أماكن لهؤلاء الطلاب في مكتب التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية والخاصة دون أي تأثير على الطلاب بسبب تأخر أداء الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ"EST" لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام 28، 29 سبتمبر 2020، وإتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/

وأشارت إلى أنَّ امتحان "EST" هو امتحان إلكتروني تمّ إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتمّ تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I" و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT"، ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتستعرض "الوطن"، المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي يدرس من خلالها الطلاب إلكترونيا وعن بعد، كالتالي:

- منصة البث المباشر:

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، وللدخول على منصة البث المباشر

- منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية للطلاب أتاحت من خلالها جميع مناهج المواد الدراسية، والتي يمكن أن تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجه إلى الكتاب الورقي.

- منصة إدمودو:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة ادمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة.

- قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب:

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة وزارة التربية والتعليم على موقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب"، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية.

- بنك المعرفة المصري:

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج.

- القنوات التعليمية:

وفرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التلفزيونية والتي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

- مكتبات إلكترونية:

يتم إتاحتها قريبا وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.