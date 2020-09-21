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إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

كتب:

الوطن
09:07 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠، و إتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/

امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان ال SAT و الACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات ال SAT.

يعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

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