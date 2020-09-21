إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠، و إتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/

امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان ال SAT و الACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات ال SAT.

يعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.