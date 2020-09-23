اليوم.. آخر فرصة لطلاب الدبلومة الأمريكية للتسجيل بامتحان est الحكومي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، لغلق باب التسجيل امام طلاب الدبلومة الأمريكية في امتحان "est".

وأطلقت وزارة التعليم، الدورة الأولى من امتحان الـEST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام 28، 29 سبتمبر 2020، و إتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/.

وذكرت وزارة التعليم، أنَّ امتحان "EST" هو امتحان إلكتروني تمّ إعداده من قبل الوزارة، وصمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ"SAT" والـACT ليتمّ تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I" و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ"SAT".

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ الامتحان يُعقد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكانت الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان الـ"SAT" في مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة، ورفعت دعاوى على الأشخاص الذين سربو الامتحان.

من جهته، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اختبارات "ACT" لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، موضحًا أنَّ هذه الشهادات ليست مصرية وإنما شهادات أجنية مسؤولة عنها جهات أخرى.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم "act" كتقييم مؤدي لتنسيق الجامعات بعد أزمة إلغاء اختبارات "Sat" الإلكترونية.

وأقرّت وزارة التعليم، قبل بضعة أسابيع اختبار "act" الإلكتروني، وأعلنت إتمام إجراءات اعتماد اختباراته ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات في مصر بالضوابط التالية:

** يمكن اختبار "ACT" الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار "Math" (الرياضيات) فقط.

** عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار "Science" الخاص باختبارات "ACT" إلى ما سبق.

** يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار "Subject Test" عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار "Sat2".

** لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات "Subject Test" إلى اجتياز اختبار "Science" الخاص باختبارات "ACT".

** يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار "ACT" أو "Sat1"، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار "Subject Test" أو "Sat2".

** يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كل النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

** يمكن للطالب اجتياز "ACT" مع اختبار "Sat 2"، كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار "Sat 1" مع اختبار "Subject Test" الخاص باختبارات "ACT" بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.