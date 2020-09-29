حزب أبناء مصر يطعن على استبعاد قائمة الصعيد من انتخابات النواب

أعلن المستشار إيهاب وهبي، مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر، وعضو المفوضية العليا للانتخابات بالحزب، أن الممثل القانوني لقائمة أبناء مصر والمستقلين لقائمة جنوب ووسط الصعيد، قدم صباح اليوم، صحيفة الطعن بمجلس الدولة، بعد معرفة أسباب رفض قبول القائمة، والتي تنحصر في خلو بعض الملفات من أوراق جرى مراجعتها واستكمالها بالفعل.

وأشار "وهبي" إلى أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، التي تنص على أن "المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري".

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، على أنه يحق "لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

وتنص المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويجري تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.