فراشة وغزال وعنقود عنب.. 11 سيدة يخضن انتخابات النواب بدمياط

شهدت السنوات الماضية تمثيلا ضعيفا للمرأة في الانتخابات البرلمانية، إذ لم يحدث من قبل أن تخوض 11 دمياطية صراع الانتخابات أمام الذكور بنسبة تصل لـ12.4% من إجمالي عدد المرشحين البالغ تعدادهم 89 مرشحا على الدائرتين الأولى والممثلة في "مركز وبندر دمياط، كفر البطيخ، مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة"، والدائرة الثانية الممثلة في مراكز " كفر سعد، فارسكور، الزرقا، ومدينة السرو".

وترشحت 9 سيدات من الدائرة الأولى: صابرين عبدالله يوسف الحادق، رمز الغزال، مستقل، نادية محمود التابعي أبومهدي، رمز التمساح، مستقل، عبير علي عبدالفتاح عيسى، رمز الفراشة، مستقلة، فايزة أحمد عبدالمنعم عبدالجبار، رمز السهم، مستقل، سلوى علي علي الجيار، رمز الديك، مستقل، روحية محمد عبدالباسط حسين، رمز عنقود العنب، مستقل، فاتن جلال السعيد الشابوري، رمز النجفة، مستقل، مها محمد رمضان المهدي، رمز زهرة عباد الشمس، مستقل، غادة موسى إبراهيم صقر، رمز التليفزيون، مستقل، في مواجهة، فاطمة سامي توكل عباس، رمز الفراشة، مستقل، أمينة السيد مسعد المتولي زيادة، الشهيرة بـ"ندى زيادة"، رمز الغزال، مستقل، عن الدائرة الثانية.

وخاضت المرشحات الـ11 على المقعد الفردي السباق الانتخابي وجميعهن مستقلات، بل واختارت المرشحات لأنفسهن رموز مميزة كـ"الفراشة، عنقود العنب، زهرة عباد الشمس، النجفة، التلفزيون، والغزال"، فيما اختارت مرشحات، رموز اعتدن أن يخترنها المرشحون الذكور كـ"التمساح، السهم، والديك".