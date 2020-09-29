تمهيداً لاستئناف رحلاتها.. لجان مشتركة لفحص الفنادق العائمة بالأقصر

بدأت لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، اليوم الثلاثاء، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقاً لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

ومن المقرر أن تقوم اللجان المشتركة بمعاينة التفتيش السياحي بصفة عامة، بالإضافة إلى معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، وذلك استعداداً لاستئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) رحلاتها في نهر النيل، اعتباراً من بداية أكتوبر المقبل.

وتقتضي ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرط حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية، من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، كشرط إلزامي للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، فيتعين عليها، بحسب الضوابط، توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، لكل من النزلاء والعاملين، بالإضافة إلى توفير أدوات الحماية الشخصية من كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي.

واستأنفت حركة السياحة لمدينة الأقصر السياحية، ورحلات اليوم الواحد، من الغردقة ومدن البحر الأحمر، نشاطها اعتباراً من بداية سبتمبر الجاري، وسط حالة من الترقب لرجال السياحة، بعد توقف دام لعدة أشهر، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية التي تشتهر بها عاصمة السياحة في العالم.

كما جرى إخطار كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشأت السياحية لعودة تشغيلها، وكذا التأكيد على الالتزام بكافة القواعد والضوابط والاشتراطات، في حال استقبال السائحين، وتم منح شهادات الصحة والسلامة لعدد 23 فندق ثابت، و11 مطعم، للتشغيل بنسبة إشغال 50%، مع الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم استخدام "الشيشة"، والتباعد الاجتماعي.

في ذات السياق أعرب أصحاب شركات السياحة والسفر بالأقصر عن سعادتهم ببدء الموسم السياحي الجديد، موضحين أن العاملين بالقطاع اتخذوا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة السائحين للمدينة، مؤكدين التنسيق الكامل مع محافظ الاقصر ووزير السياحة والأثار، لتكون العودة قوية، في ظل تراجع الإصابات بفيروس "كورونا"، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تضمن سلامة جميع العاملين.