مدبولي يكلف بتوفير سكن بديل لأهالي العشوائيات: لا إخلاء قبل توفير بديل

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بأرض "تحيا مصر"، بغرب مدينة كفر الشيخ، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ كفر الشيخ ونائبه.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال توسيع الشوارع ورفع كفاءتها

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال توسيع الشوارع ورفع كفاءتها، بما يسمح بتنفيذ المحاور الجديدة والطرق، مكلفاً باللإسراع بطرح الطرق الجديدة تمهيداً لتنفيذها في أسرع وقت.

وأشار إلى أهمية إعداد تصور متكامل للتعامل مع المناطق العشوائية بالمحافظة، بما يضمن خلخلة تلك المناطق، وايجاد سكن بديل لساكني هذه المناطق، على ألا يتمّ إخلاء المناطق العشوائية إلا بعد إقامة مساكن جديدة ونقل السكان لها.

واقترح رئيس الوزراء عدة تعديلات فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الإسكان للتوصل إلى شكل عمراني أفضل، كما وجه بإزالة بعض مخلفات عمليات البناء الموجودة بشكل عشوائي بين العمارات.

رئيس الوزراء يقترح تعديلات بشأن التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الإسكان بكفر الشيخ

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن هذا المشروع يعد أكبر تجمع سكني للشباب بمدينة كفر الشيخ، ويقام على مساحة تصل إلى نحو 15 فداناً، لتوفير المسكن الملائم للشباب، لافتاً إلى أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن تنفيذ 37 عمارة سكنية و11 برجاً، تضم 1400 وحدة سكنية، إلى جانب 547 محلاً تجارياً، و11 وحدة إدارية، وجراج بدروم بمسطح 7 آلاف م2.

ونوه المهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، إلى أنه تم الانتهاء من 28 عمارة لإسكان الشباب حتى الآن بأرض "تحيا مصر"، بواقع 565 وحدة سكنية، و 355 محلاً تجارياً، و11 وحدة إدارية، وتم تسليمها لوزارة الإسكان وجار تنفيذ المرافق لها، بما يشمل إتمام شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع حول تلك العمارات، والانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء الداخلية بها، وجار إنهاء أعمال شبكات الغاز الطبيعي بالموقع، كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية للشوارع المحيطة، وفي الوقت نفسه انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأعمال رصف الموقع العام للسير في إجراءات الطرح بمعرفة وزارة الإسكان.

كما أوضح أنه جار تنفيذ 9 أبراج من المشروع تضم 558 وحدة سكنية و125 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم طرح برجين آخرين بإجمالي عدد وحدات 108 وحدات و 20 محلا، وجار إعداد المقايسات الخاصة بتنفيذ 9 عمارات بإجمالي 169وحدة سكنية و 27 محلا تجاريا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإسكان بالمحافظة وصل إلى 3020 وحدة.

وشرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الموقف الخاص بأعمال رصف طريق سعد زغلول، الذى تم البدء فى الاعمال الخاصة به منذ شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى مطلع شهر مارس المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلى الموقف التنفيذى لمشروع توسيع ورفع كفاءة طريق أبو عمر، بطول 1 كم، وعرض 14 م، فى الاتجاهين، هذا إلى جانب موقع مشروع إنشاء طريق كفر عسكر، الذى يربط بين رافد كفر الشيخ/ بلطيم، مروراً بقرية كفر عسكر، في الاتجاهين، بطول 1.5 كم، وعرض 13.4م.