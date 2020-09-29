غلق صيدلية تبيع كمامات غير مطابقة وأدوية غير صالحة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، عن غلق إحدى الصيدليات، لعدم تواجد صيدلي، وبيع كمامات غير مطابقه للمواصفات، وأدوية منتهية الصلاحية، كما تم غلق صيدلية بيطرية، غير مرخصة، تحتوي علي مبيدات غير مصرح ببيعها ومنتهية الصلاحية، وذلك وفقاَ لما أسفر فحص رجال الطب البيطري.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جهودها، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء والحد من جشع التجار وتنقية المحلات التجارية من أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، مع التأكيد على التزام أصحاب المنشآت بإعلان أسعار السلع، وتواجد شهادات صحية للعاملين بالمحال، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والنظافة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس "كورونا".

وأوضحت المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس مركز ديرمواس، أن الحملة جاءت نتيجة التعاون الوثيق بين الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك بالمنيا، لمنع التلاعب بأسعار وجودة وصلاحية السلع، وحماية المواطن من التلاعب بالأسعار، وفرض رقابة صارمة علي الأسواق بإجراءات تفتيشية وفق القانون، مع التشديد علي ضبط النفس، ومراعاة التوازن ما بين ضبط الأسواق والبعد الاجتماعي والإنساني بحسن التعامل مع الجميع أثناء عملية التفتيش.

وقال طه الفلاح، مدير فرع حماية المستهلك بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 48 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و59 كيلو "فسيخ" منتهية الصلاحية، و100 كرتونة مياه معدنية، وتم إرسال عينة للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها، كما جرى التحفظ مؤقتاً على كمية من سماد "اليوريا"، لدى أحد التجار، وتم الإفراج عنها بعد تقديم الفواتير الخاصة بها.

وأسفرت الحملات، التي شاركت فيها إدارات البيئة والتموين والإدارة الصحية والزراعية والأمن الصناعي والطب البيطري والتفتيش الإداري وجهاز حماية المستهلك، عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.