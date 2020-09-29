محسن الفحام: العشوائيات من أهم القطاعات التي تولد التطرف والعنف

قال اللواء دكتور محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إنه عمل لـ 33 عاما في الأمن السياسي، مؤكدا على أن العشوائيات من أهم القطاعات التي تولد التطرف والعنف.

كما قال إن العشوائيات التي كانت موجودة في الإسكندرية والسيدة زينب، كانت تخرج جنائيين وإرهابيين، مشيدا بدور وزير الأوقاف في السيطرة على الزوايا، كونها كانت مستغلة في العشوائيات من قبل المتطرفين، الذين كانوا يعملون على نشر التطرف في عقول الشباب، خاصة الذين لم يتلقون قدرا من العلم، فضلا عن عمليات التجنيد لعناصر جنائية وإرهابية.

وأشار إلى أن العشوائيات توفر الإيواء للعناصر الإجرامية والإرهابية، قائلا: "هناك أماكن في العشوائيات يصعب الخروج منها، فهي مأوى للمتهم ـو جسم الجريمة علاوة على وجود جرائم غريبة على المجتمع داخلها وانتشار ثقافة العنف بسبب ترسخ الجهل، وأيضا تصدر صورة سلبية عن المجتمع للخارج بعدم وجود أمن أو استقرار في البلد".

وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين الثقافة والأمن، مؤكدا أن الأمن وحده ليس قادرا على تحقيق الاستقرار، وأن وزارة الثقافة عامل هام ومكمل للـمن بفضل دورها ومنابرها التنويرية.

جاء ذلك خلال ندوة "الوطن.. وتحديات 2020"، بمسرح مركز الهناجر للفنون، والتى نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

واستضافت الندوة الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس قنوات dmc ورئيس تحرير جريدة الوطن، السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، واللواء دكتور محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب بجامعة بني سويف، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد.

كما يصاحب الندوة فقرة فنية للمطرب محمود درويش، بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية، والذي يشدو بمجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

تأتي الندوة مع الالتزام بنسبة حضور 25% من القوة الاستيعابية للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية واتباع كافة التعليمات الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.