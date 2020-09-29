5 طرق للحفاظ على صحة قلبك.. تعرف عليها

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم مجموعة عادات صحية يجب اتباعها من قبل المواطنين فى اليوم العالمي للقلب، للحفاظ على صحة القلب بشكل عام وعدم التعرض لخطر الإصابة به.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، حافظ على وزنك وقلل من تناول الملح ومارس الرياضة بانتظام وتناول الوجبات الصحية وابتعد عن التدخين.

كما أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" اليوم وغدا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، بمحافظتي بمحافظتي الجيزة والبحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 601 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 11 ألفاً و73 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألفاً و22 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 905 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 7 آلاف و29 مواطناً بمحافظة أسوان، و4 آلاف و71 مواطناً بأسيوط، و4 آلاف و798 مواطناً بالإسكندرية، و1022 مواطناً بالإسماعيلية، و685 مواطناً بالأقصر، و5 آلاف و855 موطناً بالبحيرة، و3 آلاف و696 مواطناً بالجيزة، و5 آلاف و120 مواطناً بالدقهلية، و3 آلاف و624 مواطناً بالشرقية، و412 مواطناً بالغربية.