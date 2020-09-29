984 مليون جنيه لتنفيذ "حزمة" مشروعات خدمية وتنموية بمنيا القمح

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أنه يجري العمل في "حزمة" مشروعات تنموية وخدمية، في نطاق مركز منيا القمح، يصل عددها إلى 17 مشروعاً، في مختلف القطاعات، بتكلفة استثمارية تبلغ 984 مليون و400 ألف جنيه.

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هذه المشروعات تأتي ضمن 270 مشروعاً يجري تنفيذها في كافة مدن ومراكز المحافظة، وفي جميع القطاعات، باستثمارات إجمالية قدرها 24 مليار و106 ملايين جنيه، وتشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية.

وأضاف "غراب" أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

واعتبر أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين.

وعن تفاصيل المشروعات التي يجري تنفيذها في منيا القمح، تتضمن 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، باستثمارات 901 مليون جنيه، منها إنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقرية "سنهوا"، بتكلفة 28 مليون جنيه، ومحطة معالجة ومحطتي رفع بقريتي "التلين" و"القبة"، بتكلفة 55 مليون جنيه، وإنشاء محطتي رفع بقرية "شلشلمون"، بتكلفة 55 مليون جنيه، ومحطة رفع بقرية "ميت سهيل"، بـ18 مليون جنيه، ومحطة رفع بقرية "كريدة"، بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي بقريتي "السعديين" و"النعامنة" وتوابعهما، بتكلفة 360 مليون جنيه، ومحطة رفع قرية "الميمونة"، بـ35 مليون جنيه، ومحطة معالجة بقرية "العزيزية"، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء، أكد محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات بهدف تخفيف الأحمال والحفاظ على استقرارالتيار الكهربائي في نطاق مدينة ومركز منيا القمح، منها إنشاء محطة كهرباء "سنهوا"، ذات الجهد المتوسط، بتكلفة 45 مليون جنيه، وفي قطاع الصحة، يجري إنشاء مركز طب "العزيزية"، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، بينما في قطاع الشباب والرياضة، فيجري تطوير مركز شباب "كفر الصعيدي"، بـ514 ألف جنيه، ومركز شباب "بندف"، بتكلفة 113 ألف جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، ولتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين، أكد محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ 5 مشروعات، بتكلفة 31 مليون و300 ألف جنيه، تشمل تجديد مدرسة "السعديين" الإبتدائية، بتكلفة 7.6 مليون جنيه، وتجديد مدرسة "خيري الميتكناني"، بتكلفة 5.9 مليون جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة "الشهيد عبد العزيز محمود" الإبتدائية، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتوسعة مدرسة "حصة الملك فهد" الإبتدائية، بتكلفة 5.6 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة "الألفي" الثانوية، بتكلفة 5.2 مليون جنيه.