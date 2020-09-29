السبيعي ينسحب من "سباق النواب"

أعلن علاء السبيعي، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة مركز المنيا، وعضو الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، والأمين العام السابق للحزب بالمحافظة، انسحابه من السباق الانتخابي، وسحب أوراق ترشحه، مؤكداً أنه اتخذ هذا القرار "تغليباً للمصلحة العامة".

وكتب "السبيعي"، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "بكل الحب والتقدير والشكر والعرفان، أتوجه لشعب المنيا الكريم، وأخص شعب دائرتي بمركز ومدينة المنيا، وأهلي بقرية بني أحمد، على شعورهم الطيب نحوي، ومساندتهم لي على مدار الانتخابات السابقة والحالية".

وأضاف: "تقديراً وإجلالاً لضرورة تضافر كافة جهود الدولة، مؤسسات وأشخاص، والتوحد حول راية واحدة، هي حبي للوطن، تحت القيادة السياسية، التي نجل لها كل احترام بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وحرصاً مني على عدم بث روح الفرقة في مرحلة دقيقة تمر بها بلادنا العزيزة، تستهدف الاعتصام والتوحد، أجد أنه من الواجب علي أن أُغلٍّب المصلحة العامة، والإيثار على النفس، حباً لوطني، وأعلن اعتذاري عن الاستمرار في خوض المرحلة الانتخابية الحالية لمجلس النواب 2020".

وتابع "السبيعي" بقوله: "سوف أظل خادماً لأهلي وأحبابي وبلادي الغالية مصر، في أي موقع أكون فيه، ولكم جميعاً جزيل شكري وتقديري على كل مشاعر الحب التي وجدتها منكم، وأحطتمونى بها، وإنني على يقين باستمرار هذه المشاعر، فدمتم لي إخوة وسنداً وأوفياء، حفظ الله مصرنا العزيزة من كل سوء".

واعتمدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا كشف المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، ويضم 191 مرشحاً، للمنافسة على 16 مقعداً بالنظام الفردي، موزعة على 6 دوائر انتخابية، بينما تم استبعاد 7 ممن تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات، بسبب عدم استيفائهم الأوراق المطلوبة.

ويتنافس 33 مرشحاً في الدائرة الأولى، ومقرها مركز المنيا، على 3 مقاعد، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز سمالوط، يخوض المنافسة 33 مرشحاً على 3 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز مغاغة، يتنافس 44 مرشحاً على 4 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوقرقاص، 27 مرشحاً على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، يتنافس 36 مرشحاً على 3 مقاعد، أما في الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، فيخوض السباق 18 مرشحاً للتنافس على مقعد وحيد.